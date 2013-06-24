Понад 42 тисячі домогосподарств із прифронтових територій отримали безоплатні дрова для обігріву осель. Станом на початок тижня 12 територіальних громад Донецької, 7 Запорізької, 3 Сумської й 1 Дніпропетровської областей використали кошти субвенції на придбання паливної деревини в повному обсязі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, державна допомога у вигляді безкоштовних дров на зимовий період надається населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій.

Для цього Уряд за ініціативи Мінреінтеграції затвердив розподіл субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам у розмірі майже 563 мільйони гривень.

Загалом територіальні громади Донецької, Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської областей і Херсонська обласна військова адміністрація заявили про виконання субвенції до кінця року майже на 100%.