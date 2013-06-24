У 2022-му понад 2,5 тис чорнобильців зможуть безкоштовно зробити протезування зубів. А ще отримати необхідні ліки. Кошти на це виділили з обласного бюджету.

«З обласного бюджету виділили 3,6 млн грн на зубопротезування та безкоштовні ліки для чорнобильців. Договори з медзакладами, які надаватимуть такі послуги, громади укладають самостійно. Аби дізнатися усі деталі, слід звернутися до органів соцзахисту населення за місцем реєстрації», – сказала директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Із початку року вже понад 700 чорнобильців безкоштовно отримали ліки або зробили протезування зубів, додала вона.