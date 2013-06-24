Державна служба якості освіти закликає засновників і керівників шкіл звернути підвищену увагу на створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засновникам і керівникам шкіл необхідно:

забезпечити облаштування безпечного простору у закладі (укриття, запасні виходи);

здійснити заходи щодо мінної безпеки (інформування учнів, спільні заходи із залученням ДСНС).

Також доцільно розробити:

схему евакуації учасників освітнього процесу (зокрема й до найближчого укриття, якщо таке не обладнане у школі);

алгоритм дій працівників і учнів закладу під час евакуації.

У закладі освіти важливо пояснювати учням і працівникам правила поводження під час повітряних тривог, евакуації, перебування у сховищі чи укритті.

Учителям рекомендовано пройти навчання з надання першої невідкладної допомоги дітям або тренінг «Перша допомога дітям. Тренінг для дитячих закладів».

У разі ймовірних надзвичайних ситуацій, до дій школи важливо залучати батьків. Зокрема, до проведення евакуації, комунікації з учасниками освітнього процесу, контролю вмісту дитячого наплічника тощо.

Особливо актуальним для закладів освіти, що приймають дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, є перегляд антибулінгових політик, розроблення адаптаційних заходів для таких учнів і підтримка їхнього психологічного здоров’я.

Керівникам шкіл потрібно бути готовими за необхідності змінювати форми організації освітнього процесу та здобуття освіти, а також продовжувати працювати в електронних журналах і з платформами, на яких розміщено навчальні матеріали.

Крім того, слід звернути увагу на добір навчальних матеріалів і стратегії роботи з учнями під час уроків.

Зазначимо, що з детальним описом щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) можна ознайомитися в рекомендаціях ДСНС.

Нагадаємо, команда МОН надала роз’яснення щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану.