28 лютого на базі Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді відбулося засідання штабу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), на якому обговорили розвиток додаткових різновидів гри за окремими напрямами, зокрема кібербезпеки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сучасні випробування, з якими зіштовхнулася Україна, зумовлюють пошук інноваційних підходів до національно- та військово-патріотичного виховання, громадянської освіти дітей та молоді тощо. Одним із вимірів, у якому відбувається гібридна агресія рф проти України, є кіберпростір, зокрема кібератаки, що відбуваються через соціальні мережі, сайти, популярні месенджери, ігри тощо. Тому сучасна модель національно-патріотичного виховання в освіті має бути доповнена відповідним напрямом та стати одним з елементів Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі.

У «Стратегії кібербезпеки України», введеної в дію Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021, зазначено, що забезпечення кібербезпеки є одним із пріоритетів у системі національної безпеки України. План реалізації Стратегії передбачає низку заходів для посилення спроможностей національної системи кібербезпеки та протидії кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі, зокрема проведення щорічних місяців кібербезпеки.

У Програмі великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок», що презентував наприкінці минулого року Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, національно-патріотичне виховання виділено окремо як один із пріоритетних напрямів, що реалізуватиметься через інтеграцію виховання та освіти; розвиток мережі центрів («Пласт», «Джура»), гру «Кіберджура».

Згідно з Законом України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності»однією зі складових національно-патріотичного виховання є формування навичок критичного мислення, медіаграмотності та запобігання поширенню недостовірної інформації.

Задля посилення опірності сучасним кіберзагрозам і розвитку цифрових компетентностей дітей та учнівської молоді та на виконання визначених Президентом, Міністром та Законом України завдань було проведено тематичне засідання штабу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Захід відбувся під головуванням директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді Андрія Лісоти у змішаному режимі на платформі «Google Meet» з використанням конференц-зали Київської торгово-промислової палати України.

На засіданні розглянули питання:

про розвиток додаткових різновидів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за окремими напрямами: «Джура-прикордонник», «Джура-десантник» та інших різновидів;

про налагодження комунікацій з метою співпраці з державними та громадськими організаціями з питань залучення учасників гри «Джура» до заходів із підвищення рівня грамотності у сфері інформаційної безпеки та гігієни в умовах повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України.

За ініціативи відділу позашкільної освіти та виховної роботи МОН України на засідання Штабу із презентацією багаторічної спільної просвітницької діяльності в сфері кібербезпеки було запрошено віце-президента Київської торгово-промислової палати України, голову Антикризового центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України Володимира Коляденка, директора Київської Малої академії наук учнівської молоді Ірину Поліщук та керівника ТОВ «Сек'юриті Експерт Груп» Кіру Лебеденко. Під час презентації Володимир Коляденко з колегами поділились п’ятирічним досвідом просвітницької діяльності у сфері кібербезпеки, показали головнідосягнення та проведені заходи, зокрема із залученням учнівської молоді та анонсували організацію конкурсу «Кіберкозак», проведення форуму та виставок «Захистимо бізнес – захистимо державу», інших важливих заходів, які будуть проходити протягом цього року.

Наприкінці обговорення члени Штабу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») прийняли важливе рішення щодо напрацювання механізмів залучення учасників гри на добровільній основі до презентованих заходів з кібербезпеки; пошуку шляхів розвитку цифрових компетентностей дітей та учнівської молоді; подальшого відбору партнерів для співпраці за цим напрямом серед державного та громадського сектору.

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») є одним із напрямів національно-патріотичного виховання дітей та молоді. З 2019 року Всеукраїнські етапи гри «Сокіл» («Джура») функціонують у двох вікових групах – середній та старшій. Для молодшої вікової групи проводиться Збір активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – Школа джур козацьких «Котигорошко». Загальне охоплення грою дітей та молоді сягає 150 тис. учасників. У старшій віковій групі (допризивна молодь) щорічно залучається близько 70 тис. учасників.

У співпраці з Міністерством молоді та спорту України та громадською організацією «Молодіжний клуб «Джура» організовуються та проводяться Всеукраїнські вишколи та семінари-тренінги «Школи виховників джур» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), до участі в яких запрошуються вчителі закладів освіти (зокрема вчителі предмету «Захист України»), ветерани АТО/ООС, представники громадських організацій. На сьогодні проведено більше 30 вишколів як всеукраїнського, так і обласних рівнів.

Базовою організаційною одиницею гри є курінь – первинний осередок гри, що складається з різновікових роїв, учасники яких об'єднані на добровільних засадах у самовиховних малих групах. Нині в Україні зареєстровано 579 куренів, найбільше їх в Одеській, Донецькій (до повномасштабного вторгнення рф), Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Київській областях.

Також важливою складовою гри є діяльність гуртків «Джура» та козацько-лицарського виховання (понад 2 тис. гуртків, у яких займається близько 33,5 тисяч дітей – інформація, що надійшла з областей за 2022 рік), які діють у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.