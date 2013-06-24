Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон 21 квітня провів зустріч із Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сторони обговорили важливість продовження військової та фінансової підтримки України для посилення обороноздатності держави в умовах російського вторгнення. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна продовжує боротьбу, і я пишаюся хоробрістю нашого народу. Немає жодних сумнівів, що ми виграємо цю боротьбу. Але щоб наблизити нашу перемогу, нам потрібна більш потужна та сучасна зброя. Зараз ми перемагаємо, і нам необхідно закріпити цей результат та забезпечити нашу перемогу», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна потребує безперервних поставок важкого озброєння для забезпечення стратегічної переваги над ворогом, зокрема артилерії великої дальності, РСЗВ та іншої зброї.

Прем’єр-міністр України подякував Міністру оборони США за величезну підтримку, яку США продовжують надавати Україні.

«Дякую вам особисто та вашій команді. Ми будемо боротися, і ми переможемо. Всі разом, тому що ми захищаємо нашу демократію і ми захищаємо демократичні цінності всього світу», — зазначив очільник українського Уряду.

У свою чергу Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці, і США будуть продовжувати надавати військову допомогу для посилення української армії.