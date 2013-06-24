Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони не тільки захищають Батьківщину від російської навали, а й встигають отримувати вищу освіту в ВУЗі.

Про це повідомив на сторінці фейсбук Харківський окремий батальйон територіальної оборони.

21 червня боєць нашого батальйону Дмитро за допомогою інтернету онлайн захистив диплом Харьковского Національного Університету Радіоелектроніки за спеціальністю медіаінженерія, отримавши за свою работу «Системи розпізнавання акустичних сигналів малорозмірних БПЛА» 80 балів.

В ТрО Дмитро прийшов щє 28 лютого, захищати вулиці рідного Харкова. Та після нашої перемоги збирається залишитися в батальйоні. «Після війни хочу поїхати у відпустку в Азію на пару тижнів, а так подумую про підписання контракту з ТрО, мені подобається колектив і я хотів би продовжити службу з цими хлопцями», – каже боєць.