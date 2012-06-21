Мільярдер, філантроп і засновник Microsoft 65-річний Білл Ґейтс офіційно розлучився із дружиною 56-річною Меліндою Френч.
Про завершення процесу розлучення повідомляє Reuters із посиланням на судову постанову.
"Наразі суд не виніс рішення щодо грошей, майна чи подружньої підтримки", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що колишнє подружжя зобов'язали дотримуватися умов договору щодо роздільного проживання.
Новина, що Білл і Мелінда Ґейтси розлучаються після 27 років шлюбу, стала сенсацією. Розлучення все ще може стати найдорожчим в історії. Один із найбагатших людей планети та його дружина накопичили статки у 130 мільярдів доларів. Це поставило пару в п'ятірку найбагатших у світі.