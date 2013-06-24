білорусь направляє до рф боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

«На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку російські війська за підтримки артилерії намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня.