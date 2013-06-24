Понад 40% українців довіряють ЗМІ, де працюють професійні журналісти, 12% віддають перевагу дописам блогерів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Укрінформ.

«Серед запропонованих джерел інформації респонденти скоріше довіряють ЗМІ, де працюють професійні журналісти, – 40%, або ж окремим журналістам, які довели якість своїх матеріалів, – 30%. 12% віддають перевагу дописам блогерів та постам відомих людей у соцмережах», – ідеться в опитуванні.

Жінки дещо частіше віддають перевагу ЗМІ з професійними журналістами – 45%, ніж чоловіки – 35,5%. Натомість чоловіки частіше довіряють окремим журналістам – 34,5%. Серед жінок таких 27%.

Зі зростанням рівня освіти простежується тенденція стосовно більшої довіри до конкретних журналістів – 34,5% проти 29% серед респондентів із середньою освітою.

Основними критеріями професійності журналіста респонденти називають репутацію журналіста – 55% і якість самого матеріалу – 54%.

Інші критерії є менш важливими для опитаних. 23% звертають увагу на репутацію медіа, а 8% - на наявність журналістського посвідчення у певного автора.

Чоловіки дещо частіше звертають увагу на репутацію журналіста, а жінки – на якість матеріалу. Стосовно репутації медіа – то на неї частіше, ніж серед інших груп, звертають увагу респонденти з вищою освітою – 29%.

Опитування проводилось впродовж 26-30 липня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно із фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на замовлення Комісії з журналістської етики та за підтримки International Media Support (IMS) методом CATI. Опитані тисяча респондентів, що мешкають у всіх регіонах України. Максимальна статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 75% респондентів вважають патріотизм ветеранів позитивною рисою. Близько чверті респондентів зазначили, що ветеранам властива незалежність у прийнятті рішень, дисциплінованість, ще 13% назвали працьовитість, 9% — законослухняність.