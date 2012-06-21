Із січня цього року 45 особливо успішних учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Сумщини — переможців учнівських олімпіад, творчих конкурсів, спортивних змагань, учасників наукових конференцій щомісяця одержуватимуть 1050 гривень стипендії голови Сумської ОДА. Так обласна влада стимулює молодь до навчання, наукової діяльності, занять спортом тощо.
За словами стипендіатки Ксенії Міняйло, вона залюбки бере участь в олімпіадах з англійської мови, історії, української мови і літератури, хоч інколи на все не вистачає часу. На щастя, завжди на допомогу приходять учителі, батьки, наставники, завдяки яким вдається скрізь встигати. Як переконана дівчина та її ровесники, сьогоднішні знання допоможуть у майбутньому здобути цікаву і потрібну професію, стати затребуваним на ринку праці.
Серед стипендіатів — 35 учнів закладів загальної середньої, сім — професійної та професійно-технічної освіти, три вихованці ліцеїв-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою.