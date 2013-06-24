Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики отримало звіти від міжнародних організацій, з якими було укладено меморандуми щодо здійснення додаткових до державних грошових виплат постраждалим від війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Такі додаткові виплати здійснюють самі міжнародні організації, кошти не проходять через рахунки Мінсоцполітики, а спрямовуються міжнародними організаціями безпосередньо людині.

Мінсоцполітики передає верифіковані списки постраждалих від війни з найбільш незахищених категорій, відповідно до критеріїв вразливості, які погоджені в меморандумах з міжнародними організаціями. Також міжнародні організації додатково самостійно реєстрували на виплати людей.

«Станом на 1 липня 2022 року ми маємо звіти від міжнародних організацій про те, що від них виплати вже отримали більше 1,1 мільйона людей з числа тих, дані про яких ми передавали нашим партнерам у верифікованих списках.

Найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї кошти отримали більше 670 тисяч осіб.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України виплатили допомогу майже 180 тисячам осіб.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців здійснило виплати 167 тисячам осіб.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатив допомогу 84 тисячам осіб», - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністр нагадала, що відповідно до меморандумів, укладених з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями, Мінсоцполітики залучило більше 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж 2 мільйонам людей, постраждалих від війни.

Ці допомоги виплачуються в розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 1-3 місяців. Вони є додатковими до державних та їхня виплата не залежить від отримання будь-якого виду державної соціальної допомоги або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Сума грошової допомоги, отриманої людиною від міжнародної організації, з якою Мінсоцполітики укладено відповідний меморандум, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.