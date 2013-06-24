Держава працює над планом відновлення України — для цього системно підраховуються всі збитки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 31 березня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною», — наголосив очільник Уряду.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв про створення чотирьох відповідних фондів, які будуть наповнюватися, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів України.

Прем’єр-міністр також відзначив, що наша країна продовжує отримувати тисячі тонн гуманітарної допомоги з усього світу.

«Загальний її обсяг складає понад 163 тисячі тонн. Укрзалізниця» вже доставила 41 тисячу тонн у регіони. Найбільше в Київську, Харківську та Запорізьку області», — сказав Глава Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Україна продовжує домовлятися про підтримку з боку іноземних держав. Зокрема, Норвегія виділить додаткові 20 млн євро в бюджет, щоб Уряд розподілив їх на важливі програми. До цього Норвегія виділила 200 млн євро на гуманітарну допомогу.

«Домовилися про підтримку від Франції на 300 млн євро. Та про грант від Європейського Союзу на 120 млн євро. Ці кошти підуть напряму в бюджет. Президент Володимир Зеленський також вчора домовився про виділення Україні 500 млн доларів в якості прямої бюджетної допомоги від Уряду США», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував усім, хто підтримує Україну та український народ.