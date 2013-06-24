За період з січня по листопад 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 374,7 млрд грн, зокрема у листопаді 36,1 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці кошти було спрямовано:

57,9 млрд грн на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у листопаді – 5,6 млрд грн;

47,4 млрд грн для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у листопаді – 5,8 млрд грн;

28,2 млрд грн на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у листопаді ‒ 2,6 млрд грн;

210,3 млрд грн Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у листопаді ‒ 22,1 млрд грн;

30,9 млрд грн на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

«Мінфін продовжує працювати для наближення перемоги над ворогом, адже розуміємо необхідність належного забезпечення соціального захисту наших громадян. Так, Уряд продовжує забезпечувати виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже кошти повинні надходити вчасно та у повному обсязі, а люди мають відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.