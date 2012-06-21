Одне зі стратегічних завдань уряду — досягнення енергетичної незалежності та перехід від імпортера палива до ймовірного експортера ресурсів у майбутньому. На думку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, яку він висловив під час X Міжнародного енергетичного форуму, забезпечення повного обсягу потреб власним газом дасть змогу запровадити нові формули справедливого ціноутворення. За найближчі п’ять років можна забезпечити країну ресурсами, досягти стійкості енергогалузі й закріпити енергонезалежність. Тому будь-яке гальмування програми нарощування видобутку газу — річ неприпустима, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Крім того, влада докладає чимало зусиль заради максимального відкриття для всіх учасників галузі енергоресурсів та залучення нових гравців на цей важливий для нашої країни ринок. Тож відкритість і прозорість роботи Державної служби геології та надр Прем’єр вважає ключовим елементом змін правил гри на енергетичному ринку.