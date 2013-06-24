Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у терміновому засіданні міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, яке відбулося у Нью-Йорку. Темою засідання стали наміри росії організувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України й оголошення кремлем планів мобілізувати 300 тисяч росіян для продовження війни проти України.

Глава МЗС України наголосив, що будь-які псевдореферендуми є нікчемними.

Він назвав рішення президента рф про часткову мобілізацію резервістів актом відчаю на тлі поразок російської армії на полі бою. Міністр підкреслив, що Українська держава серйозно ставиться до такого кроку кремля, проте це не зупинить боротьби українців. «Слова занепокоєння ЄС не зупинять 300 тисяч мобілізованих російських солдатів, яких путін планує залучити на війну проти України. Їх зупинить українська армія та західна зброя. Нещодавно ми довели, що ця комбінація працює», — наголосив міністр. У цьому зв’язку Дмитро Кулеба закликав ЄС терміново вжити рішучих заходів у відповідь на нову ескалацію з боку росії та надіслати Україні більше зброї й ухвалити нові жорсткі санкції проти рф.