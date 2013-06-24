Україна під час 20-го засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства звернулася із заявою до Договірних Сторін Співтовариства щодо засудження військової агресії росії проти України та використання ресурсів і енергії для шантажу економік і суспільств європейських країн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми закликали всіх учасників Енергетичного Співтовариства виявити солідарність з Україною та іншими країнами, які безпосередньо постраждали від цієї жорстокої війни», - наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, Україна закликала Договірні Сторони приєднатися до обмежувальних заходів ЄС, запроваджених проти російської федерації та білорусі, та вжити відповідних заходів у внутрішньому законодавстві.

Заява України була підтримана більшістю держав-членів Енергетичного Співтовариства.

Секретаріат Енергоспівтовариства надаватиме допомогу у реалізації цієї ініціативи та регулярно інформуватиме про досягнутий прогрес.