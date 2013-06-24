Більшість пропозицій Федерації плавання України щодо застосування санкцій проти представників країн-агресорів враховано. Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook, передає Урядовий портал.
На сьогодні:
- російські та білоруські спортсмени не допускаються на міжнародні змагання, у тому числі під нейтральним прапором.
- команди та офіційні особи з рф та рб не допускаються до заходів FINA.
- представник росії Володимир Сальніков поки зберігає посаду в бюро FINA. Триває діалог з цього приводу.
«Допоки тривають бойові дії, частина територій окупована, а наші міста потерпають від російських бомбардувань, росія — всі спортсмени, функціонери, судді — мають бути усунені від спорту вищих досягнень, від впливу на прийняття рішень у спорті. Ізоляція країни-терориста — справа честі для всього цивілізованого світу, для всієї спортивної спільноти. Разом з усіма нашими національними федераціями невпинно рухаємося до цієї мети», — зазначив Міністр.