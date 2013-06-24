Близько 63% українців мають бажання відкрити власний бізнес. Про це свідчать результати опитування, які у співпраці з Урядом провела компанія Gradus Research наприкінці грудня минулого року. Про це повідомляє Урядовий портал.

За результатами опитування, найбільше бажання мати власну справу висловила молодь. Зокрема:

• 76% серед людей від 25 до 34 років;

• 75% серед людей від 18 до 24 років.

Головною причиною створити власний бізнес українці називають бажання працювати на себе, а не на іншу людину. Так відповіли 44% опитаних серед тих, хто планує відкривати свою справу.

Серед основних причин також:

• можливість будувати своє майбутнє - 35%;

• можливість реалізувати свої мрії, ідеї та потенціал - 31%;

• мати додатковий дохід - 30%;

• займатися улюбленою справою - 26%.

Головною проблемою на шляху до власного бізнесу українці вважають відсутність стартового капіталу. Так відповіли 66% опитаних серед тих, хто хоче відкрити власну справу, але ще цього не зробив.

Серед основних причин українці також назвали:

• відсутність продуманого бізнес-плану - 22%;

• відсутність доступу до знань і досвіду - 20%;

• політична невизначеність - 18%;

• відсутність готових виробничих потужностей - 8%.

Водночас відкрити бізнес вже найближчим часом планують 43% українців.

Нагадаємо, у 2023 році Уряд продовжив програму безповоротних державних грантів єРобота. Минулого року нею скористалися понад 2,5 тисячі підприємців, які отримали загалом 1,56 млрд грн грантових коштів.

На своєму засіданні 27 січня Уряд затвердив постанову, яка розширить джерела фінансування програми єРобота.

Зокрема, у Національному банку України створено спеціальний рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки». Кошти з цього рахунку будуть використовуватись для надання грантів на переробку в межах програми єРобота.

Таким чином з’являться нові та будуть розширені десятки переробних підприємств, а це - тисячі нових робочих місць. Тому Уряд зацікавлений розширювати програми підтримки малого й середнього бізнесу.

Наразі приймання заявок для участі у програмі єРобота триває. Ознайомитися з її умовами можна на офіційному сайті (https://erobota.diia.gov.ua/).

Опитування Gradus Research проводилося методом самозаповнення анкет у мобільному додатку з 27 по 30 грудня 2022 року. Кількість результативних інтерв’ю – 2000. Цільова група: чоловіки та жінки віком 18-55 років, які проживали у населених пунктах України до початку повномасштабної війни та проживають на території України зараз (за винятком Донецької, Луганської та Херсонської областей).