Суховантаж під прапором Панами Crimson Polaris сів на мілину біля берегів Японії та розколовся на дві частини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Інцидент стався біля порту Хатінохе на північно-східному узбережжі головного японського острова Хонсю.

Корабель перевозив дерев’яну тріску з Таїланду до Японії, однак через шторм судно в середу сіло на мілину.

Команді суховантажу вдалося зняти з мілини корабель і кинути якір приблизно за 4 кілометри від узбережжя.

У четвер вранці кормова частина корабля розвалилася навпіл, і з корабля почала витікати нафта, повідомила берегова охорона.

21 члена екіпажу вдалося врятувати.

Фото: 2nd Regional Coast Guard Headquarters/Kyodo