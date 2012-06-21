Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Бахмутці, що в Донецькій області майже поряд із лінією розмежування правоохоронців затримали лиходія, який вирізав пилкою фруктові дерева у садибах, залишених жителями прифронтового селища після початку тут бойових дій. Само собою, молодик займався мародерством не один: співробітники управління стратегічних розслідувань ГУ Національної поліції України в Донецькій області, перепинили діяльність групи зловмисників – мешканців Торецька.
За словами голови Військово-цивільної адміністрації Зайцевого, ці моральні потвори, які наважилися вкрасти останнє у потерпілих від гібридної війни людей, різали дерева у вцілілих садках, аби продати їх на дрова. «Вони привозили сюди свого робітника, щоб він знищував дерева, а потім приїздили і забирали награбоване. Різали дерева негідники на покинутих ділянках біля будинків, у яких зараз ніхто не живе. Але ж ці хати люди залишили не від гарного життя, бо це лінія зіткнення. Тобто ці нелюди створили собі бізнес на людському горі», – обурюється він.
Правоохоронці та представники місцевої влади розповідають, що свого часу тут діяла група злочинців, які цупили із покинутих дворів та хат метал. А зараз, коли наближаються холоди і люди запасаються дровами, активізувалися злодії, які вирізають та вирубують фруктові сади місцевих жителів – вимушених біженців.