Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського поповнився ще однією постійною експозицією «Полтавщина у XIV—XVII ст.», до створення якої зусиль доклали обласна влада та науковці Національного реставраційного центру. Представники його харківської філії відреставрували для козацької зали великі експонати, що розкривають історію полтавського краю у ХІV—ХVІІ століттях. Частину їх експонують уперше. Наприклад, це заготовка кілевої частини козацького човна кінця XVII— початку XVIII ст., знайденої у Котелевському районі. Поряд макет чайки, який виготовили працівники музею.
Привертають увагу відві дувачів козацька й турецька зброя, люльки-носогрійки, монети, які були в обігу на Полтавщині в ті часи, глиняний і скляний посуд, ікони на металі з Лубенського Мгарського Спасо-Преображенського монастиря. Представлено багато скульптур, картин, книжок на історичну тематику.
В основі концепції експозиції — зміст книжки «Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коломацької ради)», на написання якої її автор заступник директора музею Володимир Мокляк витратив 10 років.
Нова експозиція демонструє величні сторінки історії України, пов’язані з гетьманом Мазепою, іншими українськими героями.