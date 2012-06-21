Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Журналіст і письменник Уолтер Айзексон, який написав біографію засновника компанії Apple Стіва Джобса, напише книгу про генерального директора Tesla Ілона Маска. Про це мільярдер повідомив на своїй сторінці в Twitter.

У червні 2021 року видання Fox Business повідомляло, що біографію Маска може написати Айзексон, але тоді рішення не було прийнято остаточно.

«Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моєму житті в цілому, Уолтер Айзексон пише біографію», – написав Маск.

Уолтер Айзексон – автор книги «Стів Джобс», що вийшла в 2011 році, через 19 днів після смерті засновника Apple. Для цієї роботи письменник взяв у Джобса більше 40 інтерв'ю. На основі цього був знятий фільм «Стів Джобс» режисера Денні Бойла.