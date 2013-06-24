За минулий тиждень 269 підприємців отримали кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 1,1 млрд грн. З початку дії програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 53,4 тисячі кредитів на 167 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 61,7 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,7 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 38,4 млрд грн, на інвестиційні цілі - 10,9 млрд грн. Аграрії отримали 25,8 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,4 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали «Приватбанк» (22,2 тис), «Ощадбанк» (8 тис) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,2 тис).

Нагадаємо, що урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

Окрім того, Уряд розширив програму доступних кредитів на підприємства, зруйновані внаслідок бойових дій. Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн.