Банки видали підприємцям 45,8 тисячі кредитів на 131,5 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з початку її дії. За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,1 млрд грн, банками було укладено 122 кредитні угоди. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 59,2 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 27,7 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 13,8 млрд грн, на інвестиційні цілі - 10,7 млрд грн. Аграрії отримали 19,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 666,8 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали «ПриватБанк» (19,2 тис.), «Ощадбанк» (6,2 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (4,1 тис.).

Нагадаємо, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.