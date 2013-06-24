Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україні варто повернутися на довоєнну систему оподаткування. Про це він наголосив в ефірі загальнонаціонального марафону, повідомляє Укрінформ.

«Вважаю, що в Україні потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Треба визначитися, що ми хочемо: виграти війну чи якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес мав змогу скористатися цією підтримкою. Зараз треба підтримати державу, яка фінансує армію. І ці видатки дуже значні», — сказав міністр. Він нагадав, що обсяг щомісячного дефіциту держбюджету сягає $5 мільярдів. Основні джерела його наповнення, крім податків, — військові облігації, а також робота уряду з міжнародними партнерами.

«Ми ведемо активну роботу з нашими міжнародними партнерами, донорами, міжнародними фінансовими організаціями, щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету. Обсяг дефіциту, який ми маємо профінансувати щомісяця, становить $5 мільярдів», — підкреслив міністр.