В рамках Ukraine Recovery Conference Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на зустрічі з представниками іноземного бізнесу презентував ключові проєкти розвитку логістики в умовах війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз наш бюджет майже на 100% спрямовується на військові потреби та на соціальні виплати. Очевидно, що за таких умов ресурсів держави для відновлення та налагодження логістики недостатньо.

Важливою є участь бізнесу в логістичних проектах, пов’язаних зі збільшенням експортного потенціалу України, зокрема це стосується експорту продовольства. Через блокаду морських портів понад 400 млн людей в найуразливіших країнах Африки та Азії опинилося на межі голоду.

Ми вдячні бізнесу, який працює разом з нами. Бізнес вже інвестує 90 млн доларів у будівництво нових терміналів в річкових портах. Окрім цього, більше 30 мільйонів планується проінвестувати на спорудження нових залізничних терміналів.

Якщо український бізнес та держава отримають підтримку міжнародних партнерів ми зможемо збільшити вікно для експорту, імпорту, руху гуманітарної допомоги. Під загрозою економічна безпека не тільки України, але й всього світу» – заявив Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Під час заходу Олександр Кубраков презентував наступні ключові інфраструктурні проєкти для залучення коштів приватного бізнесу:

розвиток залізничної інфраструктури для нарощування обсягів українського експорту

збільшення пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску на західних кордонах

будівництво та ремонт доріг, які ведуть до кордонів розвиток українських дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ»)

Також Міністр інфраструктури розповів про створення відкритої електронної системи управління відбудовою, за допомогою якої кожен бажаючий зможе дізнатися про конкретні збитки, закупівлі робіт для відбудови та отримати інформацію про використання коштів. Електронна система стане одним з ефективних антикорупційних інструментів відбудови.

Нагадаємо, вчора у рамках Ukraine Recovery Conference Олександр Кубраков презентував міжнародним партнерам та представникам бізнесу візію відновлення зруйнованої агресором інфраструктури України.