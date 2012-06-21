З 6 по 30 листопада в UA: HUB триватиме благодійна виставка картин журналістки й художниці Лєни Локоші «Дорога до життя».
Офіційне відкриття виставки в середу, 6 листопада, о 18:30 у креативному просторі телецентру «Олівець» (вул. Іллєнка, буд. 42). Спеціальний гість — поет і музикант, автор та виконавець власних пісень Ілля Чернілевський.
Під час боротьби з хворобою Лєна Локоша почала малювати й за рік створила кілька циклів картин. Художниця працює в жанрі інтуїтивного живопису. На виставці «Дорога до життя» можна буде побачити 36 робіт, написаних акрилом і гуашшю.
«Ця виставка про вдячність, надію, спроби радіти життю. Вона про те, як раптом приходять неймовірні люди й потроху починають тягнути тебе вгору, до життя, коли, здавалося, уже вичерпано всі сили», — розповіла авторка.