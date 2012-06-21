Надання Україні двох мільйонів доз вакцини американської компанії Moderna сприяє зусиллям США в подоланні глобальної пандемії COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері написав державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Сполучені Штати передали Україні два мільйони доз вакцини Moderna. Цей крок сприяє зусиллям США в подоланні глобальної пандемії COVID-19», – зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв Укрінформ, 18 липня в Україну доставлено 2 000 040 доз мРНК-вакцини проти COVID-19 виробництва американської компанії Moderna.
Цю партію уряд Сполучених Штатів надав через глобальний фонд COVAX, доставку в Україну забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).