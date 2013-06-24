З перших днів повномасштабної війни завдяки активній співпраці України з міжнародними партнерами вже близько 2 500 постраждалих українців, які потребують спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації, направлено до клінік Європи. Про це повідомляє Урядовий портал.

У рамках тісної співпраці Міністерства охорони здоров’я України за допомоги міжнародних партнерів, зокрема у рамках співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі, БО «Лікарі без кордонів», БФ «Медична місія», транспортних бригад парамедиків із Польщі, Німеччини та інших країн, забезпечується медична евакуація постраждалих українців до закордонних клінік. Зазначимо, що партнери не приймають заявки на евакуацію, а здійснюють технічну функцію, а саме: евакуюють постраждалих українців, надають оперативно медичну допомогу та супроводжують пацієнтів до лікарень.

«На сьогодні Україна переживає непрості часи, але наша національна система охорони здоров’я мобілізована та оперативно реагує на виклики цієї жорстокої війни. Це час, коли ми отримуємо безпрецедентну підтримку всього цивілізованого світу. Завдяки потужній взаємодії з іноземними партнерами ми маємо змогу протистояти та гідно давати відсіч агресорові. Однак, через наслідки війни та руйнацію медичних закладів, надання медичної допомоги значно ускладнюється, тому ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за можливість здійснювати медичну евакуацію постраждалих українців та направляти їх за кордон на спеціалізоване лікування та реабілітацію. Наразі вже близько 2 500 наших громадян евакуйовано з різних регіонів України до клінік Європи, з яких понад 1 000 – це онкохворі діти», – сказала заступник Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Зазначимо, що механізм евакуаційних рейсів працює від початку війни. Що стосується співпраці МОЗ з Європейською комісією, то міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги Міністерства забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт, яким транспортують українців в країни Європи для спеціалізованого лікування.

Крім того, МОЗ завдяки партнерству з КНП «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Львів), БФ «Таблеточки» та St. Jude Children's Research Hospital у межах реалізації програми SAFER Ukraine евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та європейські країни.

Відповідно до критеріїв направлення на лікування до закордонних клінік, зазвичай евакуації підлягають дорослі та діти з комбінованими важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкохворі пацієнти та пацієнти із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування.

Близько 30 країн-партнерів приймають наших громадян, зокрема це: Польща, Німеччина, Норвегія, США, Латвія, Франція, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Литва, Фінляндія, Чехія, Ізраїль та інші.

Також заступник Міністра додала, що постраждалі громадяни України мають декілька маршрутів, за якими вони можуть бути відправлені на лікування. Перший – через обласний заклад охорони здоров’я до визначеної особи, відповідальної за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану або до сімейного лікаря.

Другий – через командування Медичних сил України, які також надсилають висновок про необхідність направлення пацієнта на лікування та інші документи до Міністерства.

Третій – подання особистої заявки через сайт МОЗ. Міністерство запровадило цю додаткову можливість подати заявку на евакуацію, адже через воєнні дії багато людей не завжди мають зв'язок із сімейним лікарем. Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації. Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі "Громадянам" слід заповнити відповідну заявку.

Далі МОЗ верифікує всі дані та перевірить інформацію, після чого вам дадуть зворотний зв'язок. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, Міністерство забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.

Наголошуємо, що всі евакуаційні рейси, організовані МОЗ у співпраці з Єврокомісією, з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направлення на лікування за кордон проводять абсолютно на безоплатній основі. Видатки за таке дороговартісне лікування взяли на себе уряди країн-партнерів.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює велику вдячність міжнародним партнерам та друзям за потужну допомогу та солідарність з Україною у напрямі захисту наших громадян.