За даними Київської школи економіки (KSE), близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес у рф, 700 - призупинили діяльність.

Про це повідомляє щотижневий дайджест KSE про вплив виходу іноземних компаній на економіку рф, передає Укрінформ.

«Станом на 24 липня ми ідентифікували близько 2 345 компаній, організацій і їх брендів з 78 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку рф, близько половини з них публічні», - йдеться у дайджесті.

Зазначається, що 1 638 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в росії. Також, протягом тижня було додано інформацію про 39 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в рф.

На 24 липня компанії, які вже повністю вийшли з рф, мали 187 тис. осіб персоналу, 16,8 млрд дол. річного доходу та 6,5 млрд дол. капіталу.

«Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку рф. Тим не менше, близько половини (48,2%) компаній вже заявили про вихід з ринку рф, але 30,1% все ще залишаються присутніми в країні і лише 1,7% здійснили повний вихід», - зазначили аналітики.

Якщо ж розділити компанії, що повністю вийшли з росії, по секторах, то найбільше їх у сфері професійних послуг, зокрема консалтингу, бухгалтерських, рекламних та юридичних послуг.

«Це не дивно, адже виходу більшості з них сприяло введення санкцій (крім юридичних послуг). Серед компаній, що вийшли, зокрема, велика четвірка аудиторських компаній Deloitte, EY, KPMG, PwC, юридична компанія McKinsey, рекламні компанії Ogilvy & Mather, GroupM тощо», - прокоментували в КSE.

Одним з найчисельніших за кількістю компаній, що покинули ринок рф, став сектор товарів повсякденного попиту (FMCG), включаючи десять виробників харчових продуктів, напоїв, алкогольних напоїв та тютюну, двох виробників косметики та виробника упаковки. Зокрема ринок залишили Arla Foods, Nutreco, Sodexo, Raisio, Hortex, Primo Water, Fazer, Paulig, Tchibo, Imperial Brands. Покинули ринок і три виробники одягу: LPP, Marks & Spencer та Brav.

У списку набагато менш представлені компанії важкої промисловості, адже їм важче вийти з ринку. З іншого боку, саме їх вихід найбільше впливає на російську економіку.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за 140 днів варварської агресії росії проти України з російського ринку вийшло майже в шість разів більше іноземних компаній, ніж за 20 років апартеїду в ПАР.