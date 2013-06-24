1,75 мільярда гривень фінансової допомоги надав уряд Фонду соцстрахування на погашення заборгованості з виплат за лікарняними. Кошти спрямовано з фонду боротьби проти COVID-19. Це дасть змогу Фонду соціального страхування погасити більшу частину заборгованості за листками непрацездатності, зокрема за вагітністю й пологами. Виплати буде здійснено для 330 тисяч застрахованих осіб, повідомляє пресслужба ФССУ.

Заборгованість накопичилася через різке зростання кількості лікарняних, переданих до фонду на фінансування, у зв’язку з пандемією. За підсумками 11 місяців року, працівники провели на лікарняних 36,7 мільйона оплачуваних за кошти ФССУ днів — це на 6,8 мільйона днів більше, ніж за торішній аналогічний період, коли вже спостерігалося істотне зростання через поширення COVID-19.

Упродовж 2021 року потреба у видатках на лікарняні і страхові виплати перевищувала доходи фонду від частки ЄСВ. За підсумками листопада, перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ сягнуло понад 2,7 мільярда гривень (з урахування заборгованості, накопиченої на початок місяця).