Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що будь-які мирні переговори про припинення вогню в Україні, ймовірно, приречені на крах, оскільки мати справу з путіним – це все одно, що торгуватися «із крокодилом, який вчепився у твою ногу».

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Дуже важко уявити, як українці можуть вести переговори з путіним зараз, враховуючи його явну відсутність добросовісності. Його стратегія – яка очевидна – полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України, і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили», - сказав Джонсон журналістам на шляху до Індії.

Він додав, що життєво необхідно, щоб Захід продовжував озброювати Україну.

«Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю», - наголосив британський прем’єр.

За словами Джонсона, світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися продовжувати постачати Україні озброєння, в тому числі артилерію, оскільки росія активізує свої атаки на Донбасі.

Під час візиту до Індії в четвер Джонсон збирається переконувати індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді покласти край нейтралітету щодо війни в Україні та припинити давні зв’язки з росією.

Нагадаємо, Джонсон 9 квітня відвідав Київ. Він представив новий пакет фінансової та військової допомоги, що включає, зокрема, 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем. Також Британія надала 394 млн фунтів стерлінгів, аби забезпечити безперервне функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.

24 лютого президент росії путін оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.