Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у новому, шостому, пакеті санкцій проти росії будуть ще кілька банків, яких відключать від платіжної системи SWIFT.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«(У нових санкціях ЄС – ред.) щодо банківського сектору рф буде більше банків, які відключать SWIFT», – сказав Боррель.

За данимиBloomberg, у новий санкційний список потрапить найбільший банк росії «Сбербанк», проти якого США й Велика Британія раніше вже запровадили обмежувальні заходи.

Боррель такожвисловивсподівання, що вже шостий пакет санкцій проти росії ухвалять на наступній зустрічі послів країн-членів ЄС. Такі засідання заплановані на 10 й 16 травня.

24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення; російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення.

США, ЄС, Велика Британія та інші країни запровадили і продовжують запроваджувати санкції проти рф.