Шеф-кухар Євген Клопотенко почастував учасників українсько-британських військових навчань «Козак Мейс-2021» українським борщем. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.

«Разом з військовим кухарем 4 батальйону Королівського шотландського полку Збройних сил Великої Британії він у польових умовах приготував для британських, американських та канадських союзників борщ.

Як зазначено, Євген Клопотенко додав авторські ноти до традиційного борщу — він приготував його з качкою з додаванням трохи незвичних інгредієнтів, наприклад конопельної олії та польових трав. Тож присутні гості із країн-членів НАТО могли доторкнутися до сучасного українського кулінарного мистецтва просто на полігоні Широколанівського міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів.

Британські партнери теж поділилися власними кулінарними традиціями і почастували присутніх традиційним шотландським хагісом та різноманітними десертами.