На Тернопільщині впродовж трьох днів тривав Міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі-2019». Захід відбувся вчетверте. Серед його організаторів Міністерство охорони здоров’я, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗУ, обласні й районні органи влади, Тернопільський медуніверситет та інші. Цей чемпіонат, образно кажучи, — своєрідний термометр визначення рівня теоретичних знань і вмінь з надання екстреної медичної допомоги на дошпитальному етапі серед бригад. Це ще й добра нагода обмінятися чи запозичити у колег фаховий досвід.
Перед змаганнями відбулася всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Екстрена медична допомога в надзвичайних умовах». На цьому науковому форумі серед інших питань розглянули освітній проект перепідготовки фахівців, систему безперервної післядипломної освіти в царині екстреної медичної допомоги, сучасні засоби та протоколи надання такої допомоги. Під час конференції тривав сателітний симпозіум.
У «Кременецькому медичному ралі-2019» змагалися 25 бригад екстреної медичної допомоги. Три з них прибули з Польщі та Литви, п’ять склали студенти медичних закладів вищої освіти, одну представила приватна столична клініка, решта боролися за честь своїх обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Приїхали також провідні експерти з медичної симуляції, судді з Молдови, США, Ізраїлю.
Галина Цимбалюк, експерт МОЗ України, керівник симуляційного центру ТДМУ, неодноразово ставала учасницею змагань бригад швидкої допомоги, домагалася успіхів. Каже, що «Кременецьке медичне ралі-2019» вистраждала власними емоціями, зусиллями, професіоналізмом.
Конкурсних завдань на цьогорічному чемпіонаті визначили аж одинадцять. Деякі з них наголос ставили на теоретичну підготовку команд, деякі стосувалися різних аспектів надання екстреної медичної допомоги. Були завдання й щодо, скажімо, комунікативних навичок чи фізичних можливостей конкурсантів.
Водночас працювала бригада професійних суддів. Головний суддя чемпіонату завідувач кафедри, професор ТДМУ Арсен Гудима назвав переможців у загальному рейтингу.
Тож у номінації «Найкраща бригада обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» пальму першості здобули одразу два учасники чемпіонату — із Сум та Черкас. Найкращою закордонною командою стали екстренники із Кракова (Польща), титул «Найкраща студентська команда» вибороли юнаки й дівчата з Тернопільського медуніверситету. У межах чемпіонату організували комплексне навчання підрозділів ДСНС, поліціянтів, медиків у наданні допомоги в разі ДТП з екстреної евакуації постраждалих у рятувальний гвинтокрил.