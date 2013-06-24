Українці своєю відвагою показали всьому світові, що жодна сила не може подолати народ, який вирішив бути вільним.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відеозвернення прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, яке було оприлюднено у Твіттері.

«На 75-й день від початку нападу українці борються з безстрашною силою та відвагою, відбивши російський напад на Київ, зірвавши план вторгнення путіна та показавши світу, що жодна сила не може подолати народ, який вирішив бути вільним», - сказав Джонсон.

Прем'єр-міністр Великої Британії запевнив у непохитній підтримці України та українського народу, які прагнуть вільно жити в мирі на власній землі, що є правом кожної країни.

«Ми у Великій Британії горді стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями від самого початку, постачаючи Javelin та ракети NLAW для захисту від танків, StarSteak для захисту від повітряних атак, Brimstone - від загрози з моря», - сказав Джонсон.

За його словами, Британія продовжує відправку військової техніки, зокрема, броньованих машин та радарів, машин швидкої допомоги, медичного обладнання та гуманітарної допомоги, а також надала 1 млрд фунтів для підтримки економіки.

«Британія допоможе Україні у відбудові та захисті від агресії у майбутньому… Я ніколи не був настільки впевненим, що Україна переможе. Україна буде вільною, й суверенна Україна відродиться знову, і Британія буде з вами настільки довго, наскільки знадобиться», - запевнив Джонсон.

Нагадаэмо, Президент Володимир Зеленський заявив, що росію дратує близькість України та Британії, а це означає, що обидві країни дійсно потужно захищають свободу в Європі.