Майже дев'ять тисяч українських захисників отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження, кожен комплект якого містить понад 40 найменувань.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуціповідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ із посиланням на інформацію Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

«Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від Армії Британії, щоб підготуватися до майбутньої зими», - йдеться в повідомленні.

У Генштабі подякували британським колегам за підтримку та допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, 5 жовтня у Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ, яка передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок. З вересня Литва приєдналася до міжнародної програми навчань військових ЗСУ на території Великої Британії.