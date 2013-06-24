Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що конкурс "Євробачення-2023", який пройде у його країні, вшановуватиме Україну та український народ.

Про це він написав у Твітері, передає Укрінформ.

«Минулого тижня ми з Президентом Володимиром Зеленським домовилися, що де б не проходило Євробачення-2023, воно має вшановувати Україну та її народ», - зазначив Джонсон.

За його словами, оскільки вже вирішено, що Євробачення наступного року прийматиме Британія, країна "безпосередньо виконає цю обіцянку і влаштує фантастичний конкурс від імені своїх українських друзів".

Як повідомлялося, Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс "Євробачення" 2023 року проводитиме Велика Британія від імені української телекомпанії "UA:Суспільне мовлення".

У травні український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 з піснею «Стефанія».

У червні Європейська мовна спілка підтвердила, що наступне Євробачення проведуть не в Україні через війну і наразі шукають іншу країну для проведення конкурсу.