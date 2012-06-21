Британський прем’єр Борис Джонсон оголосив, що паби й ресторани знову відкриють у Англії з 4 липня і заявив, що Велика Британію поки що захищено від другої хвилі коронавірусу.
У заяві до Палати громад очільник британського уряду заявив, що пік смертності від коронавірусу у країні припав на середину квітня. Тоді у Великій Британії щодня вмирало близько 940 людей. Наразі ця кількість значно скоротилася. Борис Джонсон пообіцяв, що уряд «залишатиметься пильними» і не вважає, що британцям загрожує друга хвиля епідемії, яка призведе до переповнення лікарняних ліжок. «Сьогодні ми можемо сказати, що наша тривала національна ізоляція підходить до звершення, і життя повертається на наші вулиці та в наші магазини. Ми відчуваємо обережний оптимізм», — сказав він.
За словами британського прем’єра, з 4 липня вимоги соціальної дистанції, які досі становили два метри, буде послаблено до відстані «1 метр плюс». «Проте громадськість має дотримуватися інших запобіжних заходів, таких як носіння маски там, де це необхідно», — наполягає Борис Джонсон.
З 4 липня у Великій Британії відкриють ресторани, паби, перукарні, ігрові майданчики, кінотеатри, бібліотеки та музеї. Людям дозволять ночувати в готелях і кемпінгах. Уряд опублікує детальні вказівки щодо кожного етапу відкриття цих закладів протягом найближчого часу. Однак нічні клуби, казино, спортзали, басейни, аквапарки, алеї для боулінгу, виставкові та конференц-центри, салони краси залишаться зачиненими. «Проте ми не вагаючись повернемо карантин у разі, якщо виникне така необхідність», — застеріг Борис Джонсон.
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