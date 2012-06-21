Вираз climate strike («кліматичний страйк») названо британським тлумачним словником Коллінза головним словосполученням 2019 року.
Як зазначається, поняттям climate strike позначає акції, які пройшли напередодні Конференції ООН з питань зміни клімату в Парижі в 2015 році.
У наступні роки подібні формати протестів набрали популярність. Вважається, що це пов'язано значною мірою з діяльністю 16-річної шведської екоактивістки Грети Тунберг.
У 2017 році британський словник назвав головним виразом fake news («фейкові новини»), в 2018 – single-use («одноразовий»).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»