Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Батько відомої співачки Брітні Спірс погодився відмовитися від опікунства своєї дочки. Джеймі Спірс протягом 13 років контролював фінанси і професійну діяльність артистки. Він також брав участь у рішеннях, що стосуються її лікування та особистого життя. Суд оформив опікунство в 2008 році, коли співачку визнали частково недієздатною через проблеми з ментальним здоров'ям.

За даними журналу Variety, адвокат Джеймі Спірса направив повідомлення в суд Лос-Анджелеса про відмову від опіки над дочкою. Таке рішення, за словами адвоката, було зроблено під тиском громадськості. Спірс вважає, що публічне протистояння з дочкою не відповідатиме її інтересам, зазначає представник чоловіки.

Згідно з документом, батько співачки згоден співпрацювати з судом для передачі права контролю над її фінансами професійному аудитору. Цього вимагав новий адвокат Брітні Спірс Меттью Розенгарт.

Минулого місяця співачка висунула ультиматум, заявивши, що не збирається виступати, поки її контролює батько. Вона підкреслила, що 13-літнє опікунство «вбило її мрії». У липні Брітні Спірс також особисто виступила в суді і в своїй промові попросила скасувати триваюче опікунство над нею. Вона заявила, що хоче повернути своє життя.