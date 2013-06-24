Електронний сервіс (електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних) починає працювати в штатному режимі, - повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак. Про це повідомляє Урядовий портал.

Система створена для оптимізації та пришвидшення бронювання працівників агросектору.

Починаючи з 14 жовтня! Бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу можливе ВИКЛЮЧНО через кабінет запитів на бронювання.

Процедура подачі документів для бронювання військовозобов’язаних тепер повністю автоматизована і проходитиме набагато швидше та простіше.

Будьте уважні! Надалі листи, надіслані на електронну адресу Agromobplan2022@gmail.com розглядатися не будуть!!!

Нагадуємо, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Портал реалізовано за підтримки ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» та БО «Благодійний фонд «Збережи Україну!»