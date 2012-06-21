Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У липні нинішнього року компанія-лідер будівництва дорожніх комунікацій «Сумимостобуд» має завершити аварійний ремонт мостового переходу через річку Ташань на автомобільній дорозі Т-17-05 Лохвиця – Охтирка – КПП Велика Писарівка.
Цю роботу мостобудівники виконують на замовлення Служби автомобільних доріг у Сумській області і цими днями розпочали демонтаж аварійних конструкцій.
У ході ремонту вони відновлять насип відкосу, проведуть монтаж нової монолітної плити і монолітних тротуарів, установлять металевий колесовідбійник, перила тощо, аби автомобілісти могли безпечно проїжджати цією ділянкою автотраси.