Дніпропетровщина отримала шість генераторів від обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вони – для будинків-інтернатів, де піклуються про людей старшого віку та з інвалідністю. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

«Така допомога надважлива. У випадку відключень електроенергії, генератори забезпечуватимуть світлом і теплом підопічних. Це люди похилого віку та з інвалідністю, які потребують цілодобового догляду. Загалом майже 1 тис мешканців», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Олена Кришень.

Генератори дизельні. Кожен – потужністю 40кВт і вагою 1700 кілограмів

Пристрої вже отримали шість будинків-інтернатів Дніпропетровщини.