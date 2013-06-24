Зимова пора особлива для колективу будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД» — холодної пори фахівці обслуговують автомобільні траси Сумщини, дбаючи насамперед про безпеку і комфортність руху.

Ось і в ці дні вони формують спеціальні конуси із соляно-піскової суміші і насамперед на небезпечних ділянках, що сприятиме ефективному протистоянню ожеледиці.

Для цього у фахівців удосталь спецтехніки, матеріальних ресурсів тощо. До того ж вони постійно відстежують прогнози синоптиків, аби оперативно реагувати на ті чи ті кліматичні зміни.

Подібні насипи вже облаштовані майже на половині території, яку обслуговує «АМК РЕМ-БУД», найближчим часом вони з’являться на всіх закріплених дорогах.

Разом з тим будівельники активно оновлюють дорожні знаки, що також є одним із важливих елементів безпеки руху. Загалом їх уже встановлено майже сотню.

Найпоширеніші тимчасові зимові комплекти на складних ділянках – «Ожеледиця», «Слизька дорога», «Зона дії». Найбільше їх установлено на Кролевеччині, Роменщині, Недригайлівщині, Липоводолинщині та інших куточках області.