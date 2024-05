НАЕК «Енергоатом» та корейська Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC) домовились про співпрацю у проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідні домовленості у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка і Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Хьон Те Кіма підписали виконуючий обов'язки голови правління АТ НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та виконавчий віце-президент та операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве. Документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.

Герман Галущенко відзначив, що досягнуті домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.

«Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам», - наголосив Міністр.

Окремо Герман Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу, яка надається українському енергосектору з початку повномасштабної війни з росією - 10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори.

Пан посол наголосив, що корейська сторона обурена нещодавніми російськими атаками, які завдали величезної шкоди українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Уряд Республіки Корея працює над допомогою українському енергосектору, зокрема Харкову. Наприкінці минулого року українській стороні було передано 60 дизель-генераторів, цього року планується ще 200. Також Корея збільшуватиме підтримку української енергетики через міжнародні організації. Хьон Те Кім зазначив, що підписання меморандуму між «Енергоатомом» та Hyundai сприятиме розвитку україно-корейської співпраці в атомній галузі, зокрема обміну досвідом у сфері ядерних технологій.

«Південна Корея має розвинуту атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК «Енергоатом» і Україна в цілому зацікавлені у розвитку нашої співпраці з компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на цьому ринку», - зазначив своєю чергою Петро Котін.

Меморандум про співпрацю між компаніями було розроблено відповідно до домовленостей, закріплених у листі про наміри, який підписано під час Всесвітньої ядерної виставки у Парижі наприкінці листопада 2023 року. Співпраця - важлива для початку будівництва атомних блоків на ХАЕС, два з яких – за сучасною американською технологією AP1000. Нові енергоблоки дозволять замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.