Другий поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня у Джедді (Саудівська Аравія).

Як повідомляв Укрінформ, чинний чемпіон світу Усик зустрінеться з Джошуа у реванші за титули у суперважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO).

Букмекерська компанія Parimatch, зокрема, вважає Олександра Усика фаворитом у майбутньому бою проти Джошуа. Перемога українця оцінюється коефіцієнтом 1,40, на успіх британського ексчемпіона - 2,75, а на нічийний результат бою - 17.00.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, відібравши у нього усі чемпіонські пояси.

Переможець поєдинку може зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Пряма трансляція реваншу між Усиком та Джошуа відбудеться на стримінговій платформі DAZN і транслюватиметься системою PPV (з передплатою за перегляд).