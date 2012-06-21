До несподіваних хитрощів вдалися двоє громадян України, яких затримали сумські прикордонники під час контролю в пункті пропуску «Бачівськ» на українсько-російському кордоні.
За повідомленням прес-служби Сумського прикордонного загону, водій і пасажир автомобіля марки Volkswagen з українською реєстрацією мали вигляд знервованих, що не могло не викликати підозри у правоохоронців. І не даремно. Під час спільного з працівниками фіскальної служби огляду речей та громадян вони виявили на тілі водія під еластичним бинтом дев’ять камінчиків бурштину загальною вагою майже 900 грамів, а під білизною на тілі пасажира — чотири камінці вагою понад 900 грамів. Загалом сонячний вантаж важив 1,8 кілограма. Громадяни пояснили, що товар везли на замовлення в Росію для його подальшої реалізації.
Камінці вилучили, а на правопорушників складено адміністративні матеріали.