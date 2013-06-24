З 6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України дозволило отримати бустерну дозу всім повнолітнім українцям, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19. Після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Бустерну дозу вже можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Це вокзали таких міст:

Київ — щоденно з 08:00 до 23:00

Дніпро — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00;

Львів — щоденно з 15:00 до 18:00;

Одеса — з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця — щоденно 09:00 до 14:00;

Запоріжжя — щоденно з 08:00 до 20:00;

Миколаїв — з 11:00 до 16:00 по парних днях;

Суми — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00;

Полтава — з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;

Рівне — щоденно з 09:00 до 14:00;

Хмельницкий — щоденно з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг — вівторок з 08:00 до 12:00;

Коростень — з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам’янське — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;

Конотоп — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;

Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00;

Ковель — щоденно з 10:00 до 18:00;

Шепетівка — з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів.

Зазначимо, що від початку функціонування пунктів вакцинації від вірусу COVID-19 на залізничних вокзалах ними вже скористалися понад 121 тис. охочих.