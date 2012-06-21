Сьогодні в Берліні розпочав свою роботу найбільший у світі інфраструктурний інвестиційний саміт «The Global Summit». Він триватиме протягом чотирьох днів. У саміті приймають участь понад дві тисячі високопоставлених представників державних структур, мерів міст з різних країн світу, найвпливовіших практиків інфраструктурної галузі більше 500 інституційних інвесторів і менеджерів фондів, чий сумарний капітал сягає трильйона доларів. Його учасники налагоджують зв’язки та, спираючись на кращий світовий досвід, фактично формують майбутнє інфраструктурної галузі на наступний рік.
Цьогоріч у цьому всесвітньому форумі беруть також участь представники України – голова правління Громадської організації «Фонд розвитку міст» Володимир Пірус та член правління ГО – голова правління Українського центру сприяння розвитку державно-приватного партнерства, доктор економічних наук Ірина Запатріна. Ірина Вікторівна, до речі, буде одним зі спікерів цього саміту.
Як розповів Володимир Пірус, «Фонд розвитку міст» розробив проектів майже на 70 мільйонів доларів, знайшов приватних інвесторів які ініціювали і готові інвестувати в розвиток інфраструктури міст ці кошти. Пошук партнерів та інвесторів на майбутні проекти продовжується.
На думку голови правління ГО найбільшим парадоксом є те, що державно-приватне партнерство, яке у всьому світі завдяки залученню приватних інвестицій є рушієм кардинального поліпшення умов проживання громадян та створення розумних міст, у нас чомусь не в пошані. Тому головне завдання, яке ставлять перед собою представники «Фонду розвитку міст», беручи участь у цьому саміті, це налагодження комунікації з потенційними інвесторами, залучення зарубіжного капіталу в українську економіку. При цьому, як вважає керівник Фонду, ми маємо бути не прохачами, а подавати наші можливості і перспективи для інвестора наскільки привабливо, щоб він сам був зацікавлений вкладати кошти в економіку України загалом і інфраструктурні проекти зокрема.
Юрій САВЧЕНКО,
для «Урядового кур’єра»